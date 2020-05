Spara un colpo di pistola contro un imprenditore per un affronto: in manette con il complice

La polizia è intervenuta ieri mattina in un cantiere edile a Castellammare di Stabia perché era stato aggredito un imprenditore, proprietario e costruttore di un immobile. Protagoniste due persone, una delle quali aveva anche esploso un colpo di pistola nei suoi confronti. Le indagini hanno consentito, nell'immediatezza, di rintracciare due persone che erano a bordo di uno scooter di colore scuro al quale era stata alterata la targa. Dopo alcuni accertamenti, è stato identificato il proprietario dello scooter che ha riferito che lo aveva ceduto a un 25enne per farlo riparare.

Lo stesso che è poi risultato essere colui che ha esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo dell'imprenditore, mentre il complice è stato identificato in un 38enne che, con una mazza di ferro, aveva colpito al braccio la vittima. Le indagini hanno consentito di appurare che il 25enne voleva vendicarsi di un affronto subito dall'imprenditore, facendosi aiutare dal complice. Le armi e gli indumenti utilizzati sono stati gettati nel fiume Sarno e al momento non sono ancora stati trovati nonostante l'intervento del personale specializzato dei dei vigili del fuoco. I due sono stati arrestati per tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco e trasferiti presso il carcere di Poggioreale, come disposto dal pubblico ministero della procura di Torre Annunziata, che ha condiviso pienamente le risultanze investigative del commissariato stabiese.