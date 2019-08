Litiga col cognato e gli spara: arrestato dopo una lunga fuga

E' durata un paio di settimane la fuga di un 40enne napoletano accusato di tentato omicidio e rintracciato dai carabinieri di Orvieto al termine di una serie di indagini.

I fatti si sono verificati nella zona di Napoli nord, dove l’uomo, assieme ad un amico, ha aggredito a pugni il cognato provocandogli una ferita ad un occhio e poi ha sparato contro quest’ultimo, nel momento in cui cercava di fuggire a bordo della propria auto. Il proiettile, fortunatamente, si è fermato sulla portiera dell’auto senza colpire il fuggitivo.

Dopo l’aggressione, il 40enne è scappato facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno così esteso le ricerche in tutta Italia e le indagini - come si legge su TerniToday - sono arrivate fino ad Orvieto, dove i militari dell'Arma hanno rintracciato e fermato durante un controllo l’uomo, che si era appoggiato in un appartamento della zona.

Riconosciuto dagli investigatori, il 40enne è stato arrestato e trasferito in carcere a Terni.

ULTERIORI DETTAGLI SU TERNITODAY