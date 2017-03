Spara a un 26enne per una storia di gelosia, poi fugge: ora è in carcere

È stato fermato un 30enne di Casalnuovo resosi responsabile del tentato omicidio a colpi di pistola di un 26enne finito in rianimazione e in prognosi riservata al Cardarelli per ferite al dorso e alle gambe.

I militari dell’arma hanno scoperto il movente e ricostruito la dinamica dell'agguato avvenuto la notte del 20 marzo a Casalnuovo, da subito inquadradato in questioni di natura personale riguardanti una donna, il 30enne e il ferito.

L’aggressore è stato individuato a Gaeta, dove si era rifugiato subito dopo aver sparato per gelosia. Quando i carabinieri lo hanno scovato stava fingendo di essere uno dei tanti pescatori che frequentano il molo della città laziale, con tanto di canna, esche e secchio.

Il giudice ha disposto per lui la custodia nel carcere di Cassino. del 30enne.