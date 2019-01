Spaccio con Whatsapp: 18enne in manette

Ieri sera gli agenti del commissariato di Chiaiano hanno arrestato un 18enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno bloccato, nei pressi della piazzetta Ponte Caracciolo, il 18enne a bordo di uno scooter che alla vista degli agenti ha cercato di eludere il controllo. Gli uomini in divisa hanno rinvenuto sei panetti di hashish e cinque involucri di cocaina, del peso complessivo di 80 grammi.

Il 18enne per gli ordini delle dosi utilizzava Whattsapp e con messaggi vocali che venivano inviati dagli acquirenti. Inoltre il giovane è stato denunciato per guida senza patente e nello stesso tempo sequestrato lo scooter. L'arrestato sarà giudicato con rito per direttissima questa mattina.