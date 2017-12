San Giovanni a Teduccio, smantellata piazza di spaccio nascosta in un circolo

Gli agenti del Commissariato di Polizia “San Giovanni-Barra” hanno perquisito un circoletto di San Giovanni a Teduccio. I poliziotti avevano infatti notato un 33enne ritenuto alla gestione di una piazza di spaccio in via Comunale Ottaviano. I clienti bussavano alla porta del circoletto e contrattavano con l’uomo per l’acquisto delle dosi di cocaina. Nell’attimo in cui l’uomo si apprestava ad uscire dal circoletto, chiudendo a chiave la porta, i poliziotti intervenivano bloccandolo.

Gli agenti hanno sequestrato quattro dosi di cocaina, la somma di € 215,00 ed un impianto di videosorveglianza, composto da un televisore Toshiba da 40 pollici, corredato da telecamere che inviavano le immagini di Via Pazzigno, Via Comunale Ottaviano in direzione sia di Via Ferrante Imparato e Corso San Giovanni, nonché Vico Catari. Il 33enne è stato arrestato e condotto a Poggioreale.