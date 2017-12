Zona Mercato: una ragazzina di 14 anni lavora già con i pusher

I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale percorrevano via Padre Ludovico da Casoria, zona Mercato, hanno notato una ragazza 17enne scambiare soldi con un 34enne. I due, vedendo i poliziotti, provavano a scappare ed entravano in un appartamento dal quale una ragazzina di soli 14 anni lanciava una scatola con diversi involucri di cocaina.



Con l'aiuto di un cane poliziotto gli agenti hanno trovato nell'androne del palazzo oltre 30 grammi di polvere per il taglio della droga, un bilancino di precisione e sei proiettili calibro 9. I tre sono stati denunciati.