Procida, una diciottenne spacciatrice finisce in manette

I Carabinieri della Stazione di Procida hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio una 18enne dell’isola. Nel corso di un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio i militari dell’Arma l’hanno notata uscire con fare sospetto dalla sua abitazione e, insospettiti l’hanno sottoposta a perquisizioni personale e domiciliare che hanno portato al rinvenimento e sequestro di 58 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, dei coltelli per il taglio e un bilancino.

L’arrestata è stata tradotta nella Casa Circondariale di Pozzuoli.