Piazza Bellini, interviene la polizia e arresta cinque spacciatori

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, particolarmente stringenti nell’area della movida di piazza Bellini e zone limitrofe, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale questa notte hanno arrestato cinque cittadini extracomunitari, quattro del Gambia tra i 21 e i 27 anni ed uno della Sierra Leone di 25 anni, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nello svolgere il servizio di controllo in Piazza Bellini, notavano i cinque che, con ruoli distinti, spacciavano droga. Confondendosi nella folla di giovani, i poliziotti osservavano i sospetti presenti sotto il porticato di via Port’Alba, posizionandosi appiedati all’imbocco di via San Sebastiano, sì da precludere eventuali vie di fuga e, allo stesso tempo, approfittando della folla di passanti, osservare le mosse degli extracomunitari.

Appurato lo scambio droga-soldi tra alcuni ragazzi ed il gruppo di extracomunitari i poliziotti hanno bloccato gli stranieri e da un controllo sono state trovate di 8 dosi di hashish, 10 di marijuana e la somma complessiva di cento euro. I cinque giovani su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati arrestati e sono in attesa del processo per rito per direttissima.