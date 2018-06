Pescatore-spacciatore a Piano di Sorrento: arrestato

In località Marina di Cassano a Piano di Sorrento, un 26enne di Sant’Agnello, pescatore già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento per spaccio. Stanotte è stato notato mentre cedeva dosi di marijuana a tre ragazzi: bloccato, è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente altri 35 grammi della stessa sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro, il giovane è stato tradotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.