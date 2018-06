Giovanissimi pusher in Costiera Sorrentina

Spaccio tra giovanissimi in costiera. In due distinte operazioni i carabinieri hanno fermato un minorenne ed un 18enne. Il primo a Sorrento: il 16enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso nella villa comunale dai militari della locale compagnia dopo aver appena ceduto ad un coetaneo 10 grammi di marijuana.

Il giovane è stato denunciato e gli è stata sequestrata la somma di 110 euro in contanti, il suo acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. L’arresto è invece scattato per il 18enne incensurato di Vico Equense, che è stato perquisito dai carabinieri mentre si trovava nei pressi della basilica di piazza Santa Maria del Lauro a Meta di Sorrento. Addosso aveva 2 etti di hashish. Al momento è ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo