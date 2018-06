Spaccio a Torre del Greco: due denunciati

Indagine antidroga della polizia di Torre del Greco in uno dei principali punti dello spaccio cittadino. Gli agenti del commissariato corallino sono intervenuti nel rione San Gennariello per un controllo in un appartamento segnalato. All'interno, una coppia composta da un 35enne ed una 20enne. Controllandoli, gli agenti hanno scoperto addosso alla donna un totale di 16,7 grammi di hashish, sei stecche.

In casa è stato ritrovato poi tutto il materiale per il confezionamento della sostanza come 50 bustine, un rotolo di cellophane ed un coltello. Continuando nella perquisizione gli agenti hanno anche trovato 9275 euro in contanti e 26 “Gratta e vinci”. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione.