Giovane scoperto con 3 kg di droga: stava rifornendo la "piazza"

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Scampia hanno arrestato A. C., trentenne napoletano, perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva appena “rifornito” la piazza di spaccio di via Ghisleri e aveva incassato i soldi. Individuato durante un pattugliamento, il fornitore, in sella a uno scooter, è stato seguito dai poliziotti fino al comune di Melito, in via Sandro Pertini. Gli agenti hanno fatto irruzione nel garage in cui il trentenne si era diretto. Sequestrati oltre tre chilogrammi di droga tra marijuana, hascisc e cocaina.