Droga e rapina: tre arresti a Napoli Est

Tre arresti nella zona orientale di Napoli ad opera dei carabinieri. Due persone sono state arrestate per droga mentre una per rapina. La prima a finire in manette è stata una donna di 36 anni di via Villa San Giovanni a San Giovanni a Teduccio. Già nota alle forze dell'ordine, spacciava all'interno della sua abitazione da dove proveniva un andirivieni di persone. In casa sono state trovate cinque stecchette ed un panetto di hashish e sei dosi di cocaina oltre a 125 euro in contanti. La donna è stata ristretta ai domiciliari.

A Barra i militari hanno arrestato un 20enne a corso Sirena. Lì spacciava e quando è stato bloccato sono stati trovati in suo possesso un panetto e 23 stecchette di hashish. L'ultimo arresto è stato effettuato a Barra ai danni di un 29enne di via Marghieri che dovrà scontare un residuo di pena di un anno e 14 giorni per una rapina commessa nel 2016 a Sinalunga, in provincia di Siena.