Frattamaggiore, vede i carabinieri e getta la droga dalla finestra: arrestato 18enne

All’arrivo dei carabinieri si è disfatto della droga gettandola dalla finestra. Un 18enne di Frattamaggiore è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Prima che i militari dell’arma facessero irruzione in casa per eseguire una perquisizione, il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciando dalla finestra 70 grammi di hashish e un bilancino di precisione che i carabinieri hanno prontamente recuperato. In un appartamento frequentato abitualmente dal 18enne, poco distante dalla casa, è stato rsequestrato un altro panetto da 75 grammi trovato nascosto tra gli indumenti nell’armadio della camera da letto. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo