Controllavano lo spaccio di droga tra Napoli e Caserta. Per assicurarli alla giustizia è stato necessario lo spiegamento di cento uomini della Guardia di Finanza di Marcianise che all'alba ha eseguito 26 ordinanze di custodia cautelare. Sono 19 italiani e 7 albanesi, operavano in diversi Comuni di tera di lavoro come Marcianise, Capodirise, Macerata Campania, Portico di Caserta.