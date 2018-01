Spaccio di droga con "pacco", sequestrati 24 chili di hashish

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato circa 24 kg di hashish e tratto in arresto una donna di origini romane. Le fiamme gialle della compagnia di Castellammare di stabia hanno intercettato due automobili che dal centro cittadino di castellammare di stabia si dirigevano, a velocità sostenuta, verso il casello autostradale in direzione di napoli. Fermati i veicoli, i finanziarieri hanno rinvenuto, all’interno di una delle autovetture, circa 24 kg di hashish, suddivisi in panetti. Alcuni panetti erano dei veri "pacchi", nel senso che rivestiti di un sottile strato di droga, contenevano solo pezzi di legno.