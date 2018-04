Crispano, dall'automobile spunta la mano di un sedicenne spacciatore

A bordo di una fiat 500 fermata dai carabinieri lungo via Di Giacomo, a Crispano, c’erano 4 soggetti: alla guida E.M., una 27enne incensurata di Pascarola, accanto un 16enne di Caivano già noto alle forze dell'ordine e sui sedili posteriori A.S., un 50enne di Pascarola già noto alle forze dell'ordine e un altro 16enne di Caivano. I carabinieri della compagnia di Casoria e della stazione di Crispano hanno notato che dal finestrino di quell’auto era uscito un braccio che aveva ceduto a un uomo una dose di hashish così hanno immediatamente intimato l’alt alla conducente. Bloccati tutti i passeggeri, i militari li hanno perquisiti sequestrando a A.S. una ventina di euro in contante mentre al 16enne che aveva ceduto la sostanza 2 dosi di hashish.

Tratti in arresto, dovranno tutti rispondere di spaccio. dopo le formalità A.S. e la 27enne E.M. sono stati tradotti ai domiciliari mentre i due sedicenni accompagnati al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.