Giovanissimi spacciatori a San Giorgio: arrestato anche il ricco cliente

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio a Cremano hanno arrestato L.L., di 23 anni, ed un 17enne, responsabili in concorso del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo sviluppo di un’indagine antidroga ha portato ieri pomeriggio i poliziotti in via Recanati dove la loro attenzione si è focalizzata dal sopraggiungere di un’autovettura condotta dal 23enne rimasta poi in attesa all’ingresso di un palazzo. Dopo una breve attesa, dal palazzo è uscito il 17enne il quale, una volta entrato nell’auto, riceveva dal 23enne del denaro in cambio di droga.

Senza perdere tempo gli agenti sono intervenuti bloccando i due giovani. Indosso al minorenne hanno rinvenuto e sequestrato circa 55 grammi di cocaina mentre L.L. della somma di euro 1.365,00. Nell’appartamento di quest’ultimo sono stati rinvenuti altri 200 euro ed un coltello.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre per i due giovani è scattato l’arresto.