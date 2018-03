Secondigliano, spaccio di cobret: un arresto

I carabinieri li hanno visti scambiarsi qualcosa e li hanno fermati entrambi. Addosso avevano dosi di cobret. In manette uno spacciatore a Secondigliano. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 39enne incensurato di Casoria per spaccio di stupefacenti.

L'uomo è stato arrestato subito dopo aver ceduto una dose di cobret ad un acquirente a via Limitone d'Arzano. Perquisito, è stato trovato in possesso di altre 15 dosi e 348 euro in contanti. Anche l'acquirente aveva addosso la dose appena acquistata. Lo spacciatore è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa del processo con rito direttissimo. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura.