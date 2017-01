Spaccio a Scampia: 31enne in manette

I carabinieri lo hanno visto raccogliere una busta sospetta dall'interno di un tombino. Così si sono avvicinati per perquisirlo ed hanno scoperto che si trattava di diverse dosi di droga. È successo a Scampia, nei pressi di quelle che vengono definite le “palazzine nuove”. I militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato nell'area del lotto “M” mentre controllava quante dosi di droga fossero rimaste all'interno della busta.

In totale i militari hanno trovato 22 dosi di eroina e nove di cocaina. I carabinieri hanno poi continuato le perquisizioni all'interno delle nuove casi popolari dove da dicembre si stanno trasferendo le famiglie che stanno abbandonando le “vele”. Il risultato è che hanno trovato all'interno del vano ascensore di uno dei palazzi altre 28 dosi di eroina e 12 di cocaina. Gli investigatori sono a lavoro per capire se il fenomeno dello spaccio che ha caratterizzato per anni le “vele” si sia già spostati nei nuovi alloggi popolari.