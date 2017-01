Spaccio di droga: in manette padre, figlio e complice

Da Afragola a Caivano e Gricignano d'Aversa per spacciare cocaina. Per questo motivo venivano seguiti e sono stati arrestati ieri sera tre uomini. L'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti mossa ai danni di padre e figlio e di un terzo uomo loro complice. I tre sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Afragola. I poliziotti li hanno seguiti fino a Gricignano d'Aversa dove i tre si stavano organizzando per cominciare a spacciare.

Lo smercio avveniva utilizzando due macchine su cui si dividevano. Perquisite le vetture, gli agenti hanno sequestrato un totale di 26 grammi di cocaina nascosti all'interno del vano portabottiglie del cruscotto di una delle due vetture. Perquisiti anche i presunti spacciatori avevano addosso un totale di 1650 euro ritenuti provento di attività illecita. I tre sono stati trasferiti presso il carcere di Poggioreale dove sono in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del successivo processo con rito direttissimo.