Spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato

Gli agenti del commissariato Vicaria‑Mercato hanno arrestato un 20enne napoletano, già sottoposto agli arresti domiciliari, perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti, grazie ad costante attività info-investigativa sono venuti a conoscenza che il 20enne, agli arresti domiciliari per analogo reato, aveva messo su una fiorente attività di spaccio.

La perquisizione

Gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione e, con l’ausilio di unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo in camera da letto, all’interno di una busta bianca, 36 involucri di carta argentata chiusi alla sommità, contenenti hashish per un peso complessivo di 76,30 grammi e un'altra busta contenente 53,14 grammi di marijuana. Trovato anche un bilancino di precisione e la somma di 180 euro. Il 20enne resterà agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.