Si cala dalla finestra per scappare alla polizia: in manette una pusher

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato una 25enne oplontina, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti alle 18 circa si sono recati presso l’abitazione della donna al vico Luna. Giunti nell’androne condominiale gli agenti si sono trovati di fronte a un ambiente ostile poiché gli altri condomini, per avvisare della presenza della polizia, hanno iniziato ad urlare e a sbarrare le vie di accesso.

I poliziotti hanno provveduto quindi a presidiare le vie di fuga, poste sul tetto e sul retro della casa, riuscendo a bloccare la donna ed un uomo che cercavano di guadagnare la fuga calandosi da un balcone. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno fermato un secondo uomo, mentre sul tavolo della cucina sono stati trovati oltre cinque chili di canapa indiana pronta per il confezionamento, nonché numerose buste per il sottovuoto con l’apposito macchinario ed un bilancino di precisione.

La 25enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per gli stessi reati.

Gallery