Scampia, finiscono in carcere due spacciatori

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli, traendo in arresto per spaccio di stupefacenti in concorso un 58enne di via Ernesto Rossi già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici (raggiunto dalla misura in carcere dove era ristretto per altri causa) e un 33enne di via Eugenio Colorni anch’egli già noto per reati dello stesso tipo.

Il provvedimento è stato emesso dopo indagini dell’arma che erano riusciti a ricostruire le fasi di spaccio di stupefacente nel mese di ottobre 2017 a Scampia.