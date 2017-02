Piazza Bellini, in manette spacciatore di hashish e marijuana

Un senegalese di 43 anni avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale nell’ottobre 2016, ma era in Piazza Bellini a spacciare hashish e marijuana. Sono stati gli agenti della sezione “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura che, nella notte di domenica, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, lo hanno sorpreso ed arrestato.

L’uomo, in trattativa con un acquirente, ha tentato inutilmente di fuggire, lasciando cadere a terra una dose di marijuana. Sequestrate una decina di dosi di sostanza stupefacente. Il 43enne, oltre a registrare numerosi precedenti penali, anche con vari alias, è risultato destinatario, su ordine del Questore di Napoli, di un decreto prefettizio per l’espulsione dal territorio nazionale, motivo per il quale è stato anche denunciato, in stato di libertà, per non aver ottemperato.

Dopo una notte trascorsa alle camere di sicurezza della Questura, stamane, sarà giudicato con rito per direttissima.