Spacciatore prova a nascondersi tra le auto in sosta: trovato dalla polizia

Sorpreso con alcune dosi di droga, ha tentato la fuga per evitare di essere fermato. È andata male, però, per un 20enne a Portici. Il giovane alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di fuggire e ha trovato riparo in un parcheggio tra le auto in sosta, come nei film. A nulla è valso il tentativo: gli agenti di polizia lo hanno trovato.

Con sé aveva delle dosi di droga e ora deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Il tutto è accaduto nel bel mezzo della movida, una zona altamente frequentata dai giovani e dove per questo i controlli si fanno sempre più serrati