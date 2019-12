Spacciava mentre era ai domiciliari: 35enne in manette

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in un appartamento in via Salita Ritiro Purità a Foria per una segnalazione di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, entrati nell'abitazione, hanno trovato un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, in possesso di 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilo.

Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, una banconota da 50 euro, un fornellino, diversi rotoli di cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente e tre documenti di identità falsi. Il 35enne mauritano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.