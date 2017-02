Largo San Giovanni Maggiore, spacciava hashish ai giovani della movida: arrestato

Un pregiudicato senegalese di 29 anni è stato arrestato in flagrante dagli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G. I poliziotti, infatti, nell’ambito dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani, in Largo San Giovanni Maggiore hanno notato un giovane a bordo di scooter, mentre cedeva una banconota, ad uno degli individui seduti sul muretto nella piazza, ricevendone in cambio un qualcosa.

Avendo intuito che era in corso uno scambio di soldi-droga, gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccare solo lo spacciatore. Il 29enne, che non si è accorto minimamente dell’arrivo della Polizia, è stato trovato in possesso di 21 dosi di hashish, custodite nella tasca del giubbotto indossato, oltre alla somma di 370 euro.

Il 29enne, arrestato perché responsabile del reato di spaccio, in concorso, e detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto alle camere di sicurezza della Questura ed è in attesa di rito per direttissima.