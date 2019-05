Campania seconda regione in Italia per numero di detenuti: a Poggioreale sovraffollamento record

Nelle carceri campane si stima un sovraffollamento del 133.9%. Sono questi i dati diffusi dal Garante dei detenuti. La percentuale peggiore si registra a Poggioreale (157%), poi Pozzuoli (151%) e Secondigliano (144%). La regione Campania è la seconda in Italia - dopo la Lombardia - per numero di detenuti, con 7830 a fronte di una capienza di 6477 unità. Il 12% circa di questi sono stranieri. In regime di 416 bis (associazione di stampo mafiosa) si trovano 965 detenuti.