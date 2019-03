La moglie scappò con il figlio in Ucraina, da due anni il padre è disperato

Una donna di 29 anni, di nazionalità ucraina, è stata condannata dal Tribunale di Nola a 18 mesi di reclusione perché accusata di sottrazione internazionale di minore. La donna fuggì nel gennaio 2017 da Volla con il figlio (due anni all'epoca dei fatti) e si trasferì in Ucraina senza dire nulla al padre del bambino, 35enne, che da allora non vede il figlio.

L'ultimo contatto telefonico tra padre e figlio risale a giugno del 2018. "Bisogna attivarsi per un intervento legislativo in campo internazionale", spiega Sergio Pisani, avvocato del padre del bambino. "Se non si accorciano i tempi un bambino rischia di dimenticare il genitore. Le pene vanno inasprite".