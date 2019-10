Fuorigrotta, chiuso il sottopasso Claudio

A causa di problemi all'impianto di illuminazione è momentaneamente chiuso il sottopasso di Via Claudio a Fuorigrotta.

L'intervento di riparazione è in corso.

Pattuglie della Polizia Municipale sul posto e in zona indicano percorsi alternativi.

Il commento di Simeone

"In qualità di Presidente della Commissione Mobilità ho effettuato due sopralluoghi, sia ieri sera che questa mattina, constatando, con grande stupore, la mancanza sul posto di tecnici e operai che stessero lavorando all'impianto per risolvere il problema. E' inconcepibile che per due giorni si chiuda un'arteria stradale così importante per la cittadinanza e non si attivino immediatamente tutte le azioni, tecniche ed amministrative, per riaprirla al più presto. Già ieri ho chiesto una dettagliata relazione sull'accaduto, che oggi sollecito, chiedendo anche le motivazioni del perchè ancora non si interviene sulle cause che hanno portato alla chiusura del sottopasso". Queste le parole del Consigliere Comunale di Napoli Nino Simeone.