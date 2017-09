Misure straordinarie di sostegno al reddito per licenziati a seguito del sisma di Ischia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Ass. Palmeri: “Il terremoto non potrà mai vincere sull'operosità, la solidarietà e passione di un'intera Regione”. Il sisma del 21 agosto 2017 ha determinato, oltre alla dolorosa perdita di vite umane, danni agli immobili, alle strutture alberghiere, al commercio ed al comparto turistico in generale. La macchina dei soccorsi è stata encomiabile. Il Presidente Vincenzo De Luca ha fatto sentire forte e chiara la sua presenza. “Dal fronte lavoro, giorno dopo giorno, di concerto con gli uffici dell'INPS, con l’osservatorio metropolitano del lavoro, l'osservatorio regionale del lavoro e tutte le strutture regionali, ho monitorato caso per caso tutte le cessazioni di rapporto a causa del sisma intervenute dal 22 agosto. - dichiara l’assessore al Lavoro, Sonia Palmeri Non basta però tenere conto solo dei lavoratori dipendenti, ma anche degli autonomi e dei collaboratori che comunque prestavano la loro attività sull'Isola verde, che a causa del terremoto improvvisamente sono senza possibilità di lavoro. Ho chiesto, quindi, al Ministro del Lavoro Poletti un intervento straordinario in tal senso, in analogia a quanto il Governo ha già realizzato con il dl 189 dell'ottobre 2016 per le 4 regioni interessate dal sisma del 24 agosto 2016). Nel contempo abbiamo chiesto all'INPS di avere massima speditezza nell'erogazione dell'indennità di disoccupazione NASPI, chiedendo, se necessario, il supporto operativo di altre sedi INPS per il disbrigo delle pratiche. Il terremoto non potrà mai vincere sull'operosità, la solidarietà e passione di un'intera Regione che sta reagendo alla ferita subita, dimostrando al resto d'Italia e oltre, che siamo depositari di una eccezionale bellezza di luoghi, cultura e arte che difendiamo con forza!”- conclude poi l’assessore. SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI