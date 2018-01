Caso Consip, sospeso il maggiore dei carabinieri Scafarto

Novità sul caso Consip. Il gip Gaspare Sturzo ha firmato la sospensione per un anno a carico di Gian Paolo Scafarto, maggiore dei carabinieri ed ex ufficiale del Noe in forza al comando regionale a Napoli.

Figura chiave del caso, il militare era stato raggiunto, il 12 dicembre scorso, da una prima interdittiva poi annullata. Già nel dicembre scorso il gip ricordava i presunti episodi di falso e rivelazione del segreto d'ufficio che lo coinvolgevano.

Non rischia invece l'interdizione il colonnello Alessandro Sessa, già vicecomandante del Noe che si è invece dimesso. Nel suo caso la procura contesta il reato di depistaggio.