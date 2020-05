Sesso in cambio di esami all'Università, sospeso professore

Per determinare il buon esito degli esami il professore avrebbe chiesto prestazioni sessuali agli studenti universitari. Su questo filone accusatorio (articoli 81 cpv. cp, 110, 319 quater cp, art. 110, 479 cp) si muove l'inchiesta condotta dai pm Woodcock e Raffaele a carico di un noto docente universitario di I fascia - attivo negli atenei di Benevento e precedentemente alla Federico II di Napoli - oggi sospeso dal ruolo in forza di una misura cautelare interdittiva. Non potrà tenere lezioni per 9 mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quasta mattina il docente ha ricevuto la notifica della misura interdittiva: a consegnarla la Polizia Giudiziaria del Nucleo Polizia Economico e Finanziaria di Napoli. L'uomo, cinquantenne, avrebbe già respinto tutte le accuse durante un primo interrogatorio.