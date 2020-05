Poggioreale, sospese per 7 giorni le attività di un bar

Per sette gioni non potrà somministrare al pubblico alimenti e bevande. È il provvedimento preso - su proposta del Commissariato Poggioreale - dal Questore di Napoli Alessandro Giuliano nei confronti di un bar di via Nuova Poggioreale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, i numerosi controlli effettuati dalla polizia tra l'ottobre del 2018 e il novembre del 2019, avrebbero evidenziato "l’assidua frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti nonché per associazione mafiosa ed estorsione".

Già nel 2011 a carico dei titolari era stato emesso un provvedimento di sospensione della licenza, in quel caso per una violenta rissa.

Il nome dell'esercizio commerciale non è stato reso noto dalle forze dell'ordine.