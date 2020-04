Casoria "frena" sul 5G: sospese le installazioni delle antenne

il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, sospende l'installazione delle antenne per il 5G. "Con l’ordinanza n. 32, - spiega il primo cittadino - sospendiamo in via cautelativa l’installazione e la sperimentazione delle antenne 5G sul territorio cittadino. Siamo per il progresso e sicuramente il 5G rappresenta la tecnologia che di qui a poco tutti utilizzeremo, tuttavia, visto che le notizie su di esso sono ancora confuse, si è optato per una maggiore prudenza. La sospensione, sarà in atto fino a quando il Consiglio Comunale non si pronuncerà per l’adozione di un piano di installazione delle antenne".

