Anm, nuove sospensioni di linee bus. Chiusi anche alcuni parcheggi

ANM Informa che, in relazione alle nuove disposizioni emanate dalle Autorità per l’emergenza Coronavirus, a partire da lunedì 16 marzo il servizio delle linee bus subirà le seguenti modifiche:



a) Sospesi i collegamenti su gomma erogati con minibus per i quali non possono essere adottate idonee misure precauzionali per la salvaguardia di personale e viaggiatori. Sospese, dunque, le linee bus C36-C38-C52-C68-C76-C87-E6-654

b) Sospesi i collegamenti notturni di linea, delle linee cimiteriali, nonché delle linee a copertura dei servizi minimi non essenziali: linee bus C1-C5-5-167-185-V1-176;

c) Orario di esercizio ridotto fascia 05:30-21:30, ad eccezione delle direttrici principali che restano in esercizio fino alle ore 23:00. La linea 143 ultima partenza feriale alle 22:50.

d) Concentrazione dell'offerta di servizio a garanzia delle fasce orarie di punta della giornata, in special modo sulle linee a maggiore frequentazione e su quelle di collegamento con le aree periferie di Napoli e con i Comuni limitrofi.

e) Linee sospese dal 16 marzo fino a nuova disposizione per emergenza COVID 19: 167-185-572-654-C36-C38-C52-C68-C76-C87-E6-144-C1-V1-C5-C27-N6-N7-5-176-584-N1-N3-N5-455-460-472-475

Dal giorno 17/03/2020 anche la C90 sarà sospesa fino a nuova disposizione.

f) Linee scolastiche sospese dal 19 marzo fino a nuova disposizione per emergenza COVID 19: 615-630-673-683

Fino al termine dell'emergenza, inoltre, saranno attivi anche i seguenti provvedimenti per parcheggi e carvalet dell'ANM:

1) PARCHEGGIO POLICLINICO: Resterà chiuso fino al 05/04/2020

2) PARCHEGGIO MONALDI: Resterà chiuso fino al 05/04/2020

3) PARCHEGGI CENTRO DIREZIONALE: Resteranno chiusi fino al 05/04/2020 le aree di parcheggio L3, P5, G1 e T1. Sarà regolarmente consentita come al solito la sosta nelle aree di parcheggio L1 ed L2. I possessori di abbonamenti per le aree soggette a chiusura temporanea (L3, P5, G1 e T1) potranno avere libero accesso alle aree di parcheggio L1 ed L2. L'Area di parcheggio T2 sarà regolarmente fruibile da parte dei clienti Autostrade e Tangenziale.

