Caso cisterne Isecold: il consiglio comunale vota per la sospensione dei lavori

Un documento votato all'unanimità da tutto il consiglio comunale per chiedere di verificare all'ufficio tecnico se esistano le condizioni per la sospensione dei lavori. È la decisione presa dall'assise di Torre Annunziata riguardo i lavori di installazione di due nuove cisterne di idrocarburi della Isecold all'interno del porto oplontino. I consiglieri hanno dato mandato all'ufficio tecnico di verificare se esistano le condizioni per sospendere i lavori e controllare l'incartamento con il quale nel 2015 venne autorizzata la costruzione.

L'assise ha impegnato l'amministrazione su otto punti che rivoluzionano le scelte precedenti. L'amministrazione deve impegnarsi a: accelerare le procedure di adozione del Piano Portuale anche attraverso la rivisitazione di quello approvato nel 2012, per giungere alla sua immediata e definitiva approvazione; elaborazione del nuovo Puc in sinergia con l’approvando Piano Portuale; coinvolgere le istituzioni sovra comunali competenti (Regione, Città Metropolitana, e Ministeri) per giungere a determinazioni coerenti con l’azione programmatica territoriale tese allo sviluppo turistico; istituire un apposito tavolo inter-istituzionale partecipato finalizzato ai temi dell’ambiente e delle bonifiche in particolare;

richiedere al dirigente dell’UTC la sospensione temporanea dei lavori relativi all’installazione delle due cisterne per la verifica della coerenza del carteggio relativo all’ampliamento; verificare la possibilità di delocalizzare gli impianti già presenti sul territorio (Porto, via Roma, ecc.); assicurare la trasparente e chiara adesione programmatica a tutte le azioni utili a fronteggiare e risolvere la questione in un clima di serena e proficua collaborazione tra le componenti istituzionali e non; garantire la trasmissione di tutte le informazioni relative alla questione in essere verso tutte le forze politiche, le associazioni ed i comitati.