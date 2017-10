Problemi idrici: via Tasso resterà senza acqua

Una sospensione idrica dalle 12 alle 20 di domani, 26 ottobre. Ad essere colpita dal disservizio sarà via Tasso e tutta la zona circostante. A renderlo noto è l'Abc Napoli, società erogatrice del servizio. Oltre alla principale arteria viaria della zona resteranno a secco anche le strade salita Tasso, gradini Tasso, calata San Francesco, viale Maria Cristina di Savoia, parco Grifeo, per le sole utenze alimentate da via Tasso, e Parco Comola Ricci, per le sole utenze alimentate da viale Maria Cristina di Savoia e via Tasso.

A causare l'improvvisa sospensione dell'erogazione è stato un guasto alla conduttura proprio di via Tasso. I lavori di riparazione renderanno necessario il blocco dell'erogazione per la zona interessata oltre che disagi anche per le zone circostanti. Dall'Abc fanno, infatti, sapere che potrebbe inoltre verificarsi anche il fenomeno dell'“acqua torbida” a cui sarà necessario opporre lo scorrimento dell'acqua per qualche minuto in modo da permettere la pulizia delle condutture.