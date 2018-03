Guidava un'auto rubata: fermato 45enne

Stava girando a bordo di un'auto rubata quando è stato fermato dai carabinieri a Napoli. Arrestato un 45enne di Marigliano già noto alle forze dell'ordine e sottoposto al regime della sorveglianza speciale. L'uomo è stato arrestato a Napoli a via Firenze mentre era a bordo di una Lancia rubata. Il furto dell'auto era stato denunciato lo scorso 28 febbraio.

Quando i carabinieri hanno controllato l'auto hanno scoperto che si trattava di vettura rubata. Inoltre hanno scoperto che l'uomo aveva l'obbligo di residenza nel comune di Marigliano e non si sarebbe potuto allontanare da lì in ossequio al regime inflittogli. Per questo motivo i militari gli hanno stretto le manette ai polsi prima di condurlo dinanzi al giudice del tribunale di Napoli per il processo con rito direttissimo.