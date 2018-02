Sorrento, minacciava i familiari per ottenere soldi per la droga

Per tre anni ha estorto denaro alla madre e ai nonni, aggredendoli verbalmente, fisicamente e anche minacciandoli di morte per ottenere i soldi con cui comprare l'eroina.

Un trentenne di Sorrento, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sorrento, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torre Annunziata, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Adesso l'uomo è in carcere a Poggioreale.