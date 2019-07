Sorgeto, bagnante ferito: interviene il 118

Nel pomeriggio è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Ischia una chiamata di soccorso per il tramite del servizio 118, nella quale si segnalava – nella baia di Sorgeto – la presenza di un bagnante infortunato a causa di una caduta.

Sul posto veniva immediatamente inviata una unità della Guardia Costiera in servizio di vigilanza nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, la quale procedeva al recupero dell’infortunato ed al successivo trasferimento nel porto di S. Angelo, dove lo stesso veniva preso in cura dal personale del 118 per gli accertamenti del caso. Sempre nel pomeriggio, alcuni diportisti hanno segnalato una frana sulla costa nei pressi della località Punta San Pancrazio. Immediatamente sono state inviate sul posto due unità di soccorso della Guardia Costiera in quanto era stata indicata anche la presenza di persone nei pressi di una fabbricato precedentemente utilizzato come ristorante. Il personale della Guardia Costiera, giunto sul posto, verificava la presenza di una persona che, fortunatamente, non risultava coinvolta dalla frana e che, pertanto, veniva fatta allontanare dall’area già interdetta.