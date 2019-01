Gino Sorbillo sempre più solo: il quartiere non si è stretto attorno dopo la bomba carta

Appare sempre più solo Gino Sorbillo, dopo lo scoppio della bomba carta. Il quartiere non si è stretto attorno a lui. La città della gente comune è distante. Le polemiche innescate dal post di Selvaggia Lucarelli gettano benzina sul fuoco. Gino Sorbillo però non cede: testa alta "io guardo avanti" dice. "A Selvaggia ho risposto sui social. Le ho dedicato una pizza. Quando vorrà venire, sarà la benvenuta. Da lui oggi, intanto, una delegazione guidata da Paolo Siani: "Dobbiamo capire cosa possiamo fare per Gino. Non vogliamo che cali l'attenzione dopo l'accaduto. Siamo vicini a Gino, a Mario (*Granieri titolare della pizzeria Terra mia, a Forcella, vittima di minacce a scopo estorsivo poche settimane fa, ndr.) che abbiamo voluto qui stamane".

Gino Sorbillo torna anche sull'incendio scoppiato nel suo ristorante cinque anni fa: "L'indagine ha concluso che si trattava di un cortocircuito, ma ho i miei dubbi".

