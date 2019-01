Bomba Sorbillo, Pecoraro Scanio: "La camorra prima o poi sarà sconfitta"

"Dobbiamo avere mano ferma nell'individuare e processare i colpevoli, ma dobbiamo anche creare alternative sociali per tutti quelli che, a Napoli e in tutta Italia, sono tentati dalla malavita organizzata". Così l'ex Ministro delle Politiche Agricole e presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio commenta la presunta intimidazione ai danni della pizzeria Sorbillo, dove nella notte tra martedì e mercoledì una bomba carta ha distrutto parte dell'ingresso.

Pecoraro Scanio si dice "convinto che, come in passato molte altre barbarie sono state sconfitte e debellate, anche la camorra e tutte le mafie mondiali saranno seppellite dalla società e dal progresso. Ma dobbiamo offrire ai giovani un'alternativa: anche i corsi per pizzaiuoli che abbiamo portato nel carcere minorile di Nisida sono un ottimo modo per mostrare una strada onesta e valida a chi cresce in questa città".