Bomba via dei Tribunali, Sorbillo: "Misere polemiche"

Gino Sorbillo risponde con un post Facebook alle polemiche scaturite dalle rivelazioni della pizzaiola, che ha spiegato come l'attentato di via Tribunali, nel quale venne danneggiata la nota pizzeria, era in realtà diretto verso il suo appartamento. Dalle indagini è emerso che la bomba fatta esplodere sarebbe caduta accidentalmente dall'appartamento della donna, situato nel piano sovrastante la pizzeria Sorbillo, al fine di intimidirla.

Ecco la risposta di Sorbillo su chi lo accusa di aver accentrato su di sè l'attenzione mediatica nelle ore successive all'attentato dinamitardo: "Le persone che subiscono un attentato e che hanno un minimo di cervello aspettano l'esito delle indagini degli investigatori per poter sapere la verità. Di tutte le cavolate, intercettate e non, che mi hanno riferito in questi mesi, valutate solo quella che vi permette di fare misere polemiche. Assurdi".