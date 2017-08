Due adulti ed una donna incinta estratti vivi: si aiutano ad uscire tre bimbi

Da una parte il bilancio che sembra si sia aggravato salendo a due vittime, dall'altro il salvataggio di una coppia di adulti e di una donna incinta ed altri tre bimbi che i soccorritori stanno aiutando ad uscire dalle macerie. È questa la cronaca di queste ore dopo il terremoto di magnitudo 4.0 che ha colpito l'isola di Ischia provocando numerosi danni nel comune di Casamicciola.

La coppia è stata già portata in salvo mentre i soccorritori stanno aiutando tre bambini (uno di 7 mesi), di quello che potrebbe essere un unico nucleo familiare, ad uscire dalle macerie ma al momento non sembrerebbero in pericolo di vita. Altre due persone non rispondono alle sollecitazioni dei soccorritori e c'è apprensione per le loro condizioni. La magnitudo della scossa è stata variata in questi minuti dall'Istituto nazionale di Geofisica, modificandola di 0.4 punti in più rispetto alla prima rilevazione.