Nove anni, malata di leucemia: gara di solidarietà per la piccola Daniela

L'intera provincia di Napoli si è mobilitata per lei. Si chiama Daniela, ha 9 anni, ed è di Giugliano. La sua non è una vita normale: è malata da tre di leucemia, terribile male per cui è dovuta partire per l'Olanda così da sottoporsi ad una cura sperimentale.

Un viaggio ed una cura costosi, per permetterle i quali è partita una gara di solidarietà. Hanno partecipato tutti: scuole, associazioni, il comune, la polizia municipale, la squadra di calcio cittadina.

Come riportato da TeleClubItalia, soltanto nell'ambito dell'iniziativa “Un caffè per Daniela” organizzata dal titolare del Gran Caffè Nello Miraglia, sono stati raccolti circa 2mila euro stamane inviati all'associazione “Diamo una Mano”.