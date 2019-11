Tragedia Solfatara, fissata la data dell'udienza preliminare

E' stata fissata per il 14 gennaio 2020 l'udienza preliminare del processo sulla tragedia avvenuta il 12 settembre 2017 nella Solfatara di Pozzuoli, dove persero la vita tre persone: Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e Lorenzo, il figlio.

Ricostruzione

Il primo a perdere la vita fu Lorenzo, precipitato in una buca mentre camminava nella zona della fangaia. I genitori provarono a salvarlo, perdendo però la vita.I sostituti procuratori di Napoli Anna Frasca e Giuliana Giuliano hanno chiesto il processo per sei persone e una società. La Procura contesta loro i reati di omicidio colposo in concorso, violazioni delle normative attinenti la prevenzione della sicurezza sul lavoro e disastro colposo. Studio3A ha già chiuso il capitolo civile ottenendo un congruo risarcimento per i familiari delle vittime, in primis il bimbo sopravvissuto, “ma adesso ci aspettiamo che durante il processo vengano anche riconosciute tutte le responsabilità di questa immensa tragedia per rendere giustizia alle famiglie di Massimiliano, Tiziana e Lorenzo” conclude l’Avv. Berardi, che assiste i familiari delle vittime unitamente al collega Vincenzo Cortellessa e a Studio3A-Valore S.p.A.