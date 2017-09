Tragedia Solfatara, un testimone: "Ho provato a salvarli"

Giuseppe Valentino, videomaker pugliese, era alla Solfatara per girare un videoclip, quando la famiglia Carrer è caduta nella buca, trovando la morte.

In un'intervista ad Antonio Di Costanzo su Repubblica ha raccontato quei momenti drammatici: "Ho sentito la donna che gridava aiuto. Mi sono avvicinato e c’era anche un bambino che mi ha detto che era caduto il fratello nella buca. In quel momento si è calato nel crepaccio l’uomo per tirare fuori il figlio. Ha tentato di prendere il figlio poi si è girato verso la donna come per chiederle di essere sollevato, la moglie gli ha preso entrambi i polsi, ma l’uomo è svenuto e lei ha perso la presa. La moglie ha deciso di calarsi anche lei. Le ho detto di non farlo, di aspettare i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare, ha perso subito i sensi. Ho provato ad entrare anche io nella grande buca, sono arrivato vicino alla donna e ho provato a tirala su per il gomito sinistro, ma non si respirava, stavo per svenire, ho sentito i gas e sono risalito. L'altro bambino era lì disperato. Sono corso verso l’entrata chiedendo aiuto, lo staff della Solfatara stava già arrivando”.

Nella tragedia della Solfatara sono morti Massimiliano Carrer, 45 anni, la moglie Tiziana Zaramella, 42 e il figlioletto Lorenzo. Salvo il secondo figlio della coppia.