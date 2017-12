Ex poliziotto trova in strada 100mila euro: "Li restituisco ai proprietari"

Quasi 100mila euro, in banconote da 20 e 50 euro. Si tratta di quanto ha trovato in strada a Vico Equense Antonio Iozzino, ex poliziotto di Castellammare di Stabia. L'ex agente ha pubblicato su Facebook la foto dei soldi. Erano sparpagliati sul selciato, con accanto la valigetta che probabilmente li conteneva.

Nel post il poliziotto ha chiesto ai proprietari del denaro di contattarlo, così da poterselo vedere restituito. "Mo mò...mi trovo dopo Seiano - ha scritto Iozzino - in Penisola Sorrentina. Ops amici...qualcuno di voi ha perso questi soldi!!!? Aspetto un vs contatto in modo di poterli restituire. Un abbraccio affettuoso a tutti".

Ne sono seguiti commenti scherzosi su come utilizzare il denaro, ma l'ex agente alle battute social risponde con serietà: "Il dovere innanzitutto. Sono sempre una persona onesta e solare".